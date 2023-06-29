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ما يفعله حجاج بيت الله الحرام فى يوم التشريق الأول × 6 معلومات

الخميس، 29 يونيو 2023 04:33 ص
ما يفعله حجاج بيت الله الحرام فى يوم التشريق الأول × 6 معلومات حجاج بيت الله
كتب لؤى على

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يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج ونتعرف على ما ينبغى للحاج فعله فى يوم التشريق الأول، وهو ثانى أيام عيد الأضحى المبارك الموافق الحادى عشر من ذى الحجة.
 
1- هو اليوم الحادي عشر من ذي الحجة واليوم الأول من أيام التشريق، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله" رواه مسلم.
 
2- يبدأ رمى الجمرات الثلاث بعد الظهر أى بعد الزوال، حيث تجمع إحدى وعشرين حصاة من أى مكان من منى.
 
3- تبدأ برمى الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى التى تسمى العقبة.
 
4- ترمى كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى وتكبر مع كل حصاة.
 
5- والأفضل فى رمى الجمرة الصغرى والوسطى أن ترميها وأنت مستقبل القبلة والجمرة بين يديك ثم تتقدم على الجمرة أمامها بعيداً عن الزحام فتستقبل القبلة وتدعو طويلاً.
 
6- وترمى جمرة العقبة مستقبلها جاعلا الكعبة عن يسارك ومنى عن يمينك ثم تذهب ولا تقف للدعاء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقف بعدها.

عيد الاضحى المبارك

حج 1443

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