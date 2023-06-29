لانشات المسطحات المائية بالداخلية تؤمن احتفالات المواطنين فى العيد

كتب محمود عبد الراضي

دفعت شرطة المسطحات المائية بوزارة الداخلية بلانشات لتأمين المجرى المائى، وتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، فضلا عن شن حملات لاستهداف المركبات النيلية التى تقل المواطنين أثناء الاحتفالات، لفحص التراخيص والتأكد من صلاحيتها للملاحة وعدم وجود أعداد ركاب زائدة، ونشر قوات الإنقاذ للتعامل مع حالات التعرض للغرق، لحماية فرحة المصريين بالاحتفالات.

ويتم تلقى الشكاوى والاستغاثات على رقم 122 الخاص بالنجدة، فضلا عن وجود غرف عمليات أساسية لتلقى الشكاوى بالقاهرة، والأقصر، وأسوان، تعمل على مدار الـ 24 ساعة، وتتلقى البلاغات من المركبات مباشرة أو على الرقم 2525851، ويتم توجيه الإسعاف والإنقاذ النهرى وقوات الأمن لمكان البلاغ على الفور".

وشهدت شوارع القاهرة والمحافظات انتشارا أمنيا مكبرا لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر، وخلق أجواء آمنة للمواطنين حتى يستمتعوا بالعيد مع ذويهم في الشوارع والحدائق والمتنزهات.

وتشمل الاستعدادات تكثيف الانتشار الأمنى بالشوارع والميادين وتأمين الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات والمراسى النيلية.

وتحرص الشرطة على مراعاة البُعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية، وتقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة، لاسيما للمواقف الطارئة باعتبارها أحد ثوابت الاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية.

وتشمل بنود خطط التامين الانتشار الأمنى المكثف لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة، لاسيما خلال فترة العيد والمتابعة والتصدى بمنتهى الحسم لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن الذى تنعم به البلاد، ومواصلة الجهود الأمنية لضبط حركة الأسواق وتكثيف الحملات التموينية لضبط جرائم الغش التجارى والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع وإحكام الرقابة على الأسواق، ورصد حركة تداول السلع.

وجاء بخطط التامين على التواجد الأمنى الميدانى الفعال لكافة المستويات الإشراقية والقيادية، لمتابعة سير الأداء الأمنى وتنفيذ الخطط الأمنية وتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق السريعة والمحاور وضبط المخالفات، واستمرار تفعيل غرف العمليات للتعامل مع أى طارئ، ومواصلة الجهود فى شتى مجالات العمل الأمنى للحفاظ على ما تحقق من نجاحات.