كورنيش المنيا يستقبل المواطنين فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك.. صور

المنيا- حسن عبد الغفار

شهد كورنيش النيل بمحافظة المنيا، إقبالا كبيرا من المواطنين الذين خرجوا مع أسرهم للتنزهه، منذ أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويستمر إقبال المواطنين على الكورنيش، فى اليوم الثانى رغم إرتفاع درجة الحرارة، إلا إن أعداد الزائرين تزداد مع إقتراب غروب الشمس وانخفاض درجة الحرارة.

ويعد ركوب اللخيل والتقاط الصور التذكارية، وشراء البلايين والمشىى أجمل مظاهر الإحتفال، مع رحلات النيل فى جولة بنهر النيل من أمام كورنيش النيل، وبأسعار مناسبة لزائرى الكورنيش، ويزداد الاقبال على كورنيش النيل بعد أعمال تطويره التى جعلته محطة جاذبة للمواطنين فى المناسبات.

زمن ناحية أخرى، رفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، المخلفات وأعمال النظافة للكورنيش والشوارع المتفرعة منه بطول حوالي 6 كيلو مترات، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بمواصلة أعمال النظافة ورفع المخلفات وخاصة الكورنيش بوصفه المتنفس الرئيسى لأبناء المحافظة، وكونه الأيقونة الحضارية لعروس الصعيد.



من جانبه، أعلن اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بكافة أحياء المدينة وخاصة منطقة كورنيش النيل ، بالإضافة إلى حملات النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية بنزلة حسين و ورفع مخلفات الذبح من مجازر قرى بنى محمد سلطان، و صفط الخمار، والمطاهرة البحرية، مضيفا أنه تم تحرير 20 محضر إشغال بمدينة المنيا، وشملت 15 محضرا بشوارع ابن خصيب، والمحطة، والكورنيش، إلى جانب 5 محاضر إشغال بحى غرب.