اليوم السابع
Ads
الخميس، 29 يونيو 2023 08:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

قصة بطولة.. صلاح الحسينى ضابط فقد ذراعه بحادث إرهابى وأنقذ طفلة بذراعه الأخرى

الخميس، 29 يونيو 2023 07:00 م
قصة بطولة.. صلاح الحسينى ضابط فقد ذراعه بحادث إرهابى وأنقذ طفلة بذراعه الأخرى الضابط صلاح الحسينى خلال مقابلته للرئيس السيسي
الشرقية- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضحيات رجال الشرطة لا تتوقف، فيوم بعد يوم يقدمون شهداء فداء للوطن ويسطرون الكثير من التضحيات والبطولات على مدار العصور لرفعة الوطن وسلامة أراضيه، وفي هذا التقرير نقدم قصة الضابط صلاح الحسينى ابن محافظة الشرقية الذى ضرب مثلا يحتذى به فى التضحية والبطولة، ويعمل حاليا بإدارة العلاقات الإنسانية ورعاية أسر الشهداء فرع الإسماعيلية.

 

فى الثامن والعشرين من نوفمبر من عام 2014 كان الرائد " صلاح الحسينى" الذى يبلغ من العمر 33 عاما فى ذلك الوقت، الضابط بفرع البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، على موعد مع حادث سطر اسمه ضمن سجلات البطولة والفداء.

 

بداية القصة عندما كان الضابط مكلفا برئاسة خدمة أمنية لمتابعة الوضع الأمنى بنطاق مركز أبوكبير، بعد مظاهرة لجماعة الإخوان الإرهابية، وأثناء مرور الضابط ضمن الخدمة الأمنية بمنطقة سوارس أمام المساكن الشعبية بمدينة أبوكبير، فجر أعضاء من جماعة الإخوان الإرهابية قنبلة على بعد كيلو من القول الأمنى، ما أسفر عن إصابته ببتر بذراعه الأيمن، وأثناء ذلك تصادف مرور الطفلة "صابرين حسن ربيع " التى كان عمرها 10 سنوات، تبكي وتستغيث من هول المشهد من صوت الانفجار فأسرع إليها الضابط المصاب وتمكن من إنقاذها بيده اليسرى، وإبعادها عن الانفجار، وبعدها فقد وعيه لتعرضه لنزيف شديد، فيما أصيب عدد من أفراد الشرطة فى الواقعة، لكن كانت إصابة الرائد صلاح الحسينى الأخطر.

 

وبعدها تم نقل الحسينى لمستشفى أبو كبير المركزى ثم مستشفى الأحرار بالزقازيق، ثم تم نقله إلى مستشفى المعادي وظل بها لمدة 5 أيام، قبل سفره إلى لندن في الفترة من 10 ديسمبر 2014 حتى 1 يونيو 2015 أجرى خلالها عدة عمليات جراحية في محاولة لمعالجة ذراعه، إلا أن الأطباء اضطروا في النهاية لبتر ذراعه، وتم تركيب أخرى صناعية وبعدها تم نقله لمستشفى سانت توماس بلندن وظل بها لمد 4 أشهر أجرى خلالها 4 عمليات تركيب عضلة مركز للأطراف الصناعية، وخاض الرائد صلاح الحسينى رحلة علاجية، حيث قامت وزارة الداخلية باستكمال علاجه فى مستشفى "سان توماس" بإنجلترا لخطورة إصابته، وبعد تماثله للشفاء عاد إلى استكمال خدمته الشرطية بإدارة العلاقات الإنسانية ورعاية أسر الشهداء فرع الإسماعيلية، مؤكدا أن ذراعه الثانى فداء لبلده وسوف يظل يؤدي واجبه الوطنى حتى آخر لحظة فى حياته.

 

والضابط "صلاح الحسيني" بدأ حياته بالعمل معاونًا بـ"النوبتجية" بقسم السلوم لمدة عاما، ثم تم تصعيده للمباحث وعمل معاونا مباحث لقسم السلوم لمدة عاميين، ثم عاد إلى مديرية أمن الشرقية، وعمل معاون مباحث لمدة عامين بمركز ديرب نجم، ثم رئيسا لمباحث مركز كفر صقر، ثم رئيس مباحث الصالحيةسنوات، وبعدها تم نقله للعمل بفرع الشمال بإدارة البحث الجنائى بالشرقية.

 

الضابط صلاح حسني (1)
 
الضابط صلاح حسني (2)
 
الضابط صلاح حسني (3)
 
الضابط صلاح حسني (4)
 
الضابط صلاح حسني (5)
 
الضابط صلاح حسني (6)
 
الضابط صلاح حسني (7)
 

الضابط صلاح الحسينى

الشرقية

ابوكبير

مصابو العلميات الارهابية



الموضوعات المتعلقة

فيديو.. شاهد الرئيس السيسى يؤدى صلاة العيد بمسجد القوات الجوية احتفالا بمرور 10 سنوات على 30 يونيو

الأربعاء، 28 يونيو 2023 07:44 ص

الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد القوات الجوية.. رئيس الجمهورية يحتفل بمرور 10 سنوات على ذكرى 30 يونيو مع قيادات وجنود القوات المسلحة.. وخطيب المسجد: الأمن والسعادة وسيلة تحقيق الخلافة على الأرض.. صور

الأربعاء، 28 يونيو 2023 06:50 ص

مشروعات أعادت الحياة لمعابد الأقصر منذ 30 يونيو.. الكشف عن طريق الكباش بحضور الرئيس السيسى فى نوفمبر 2021.. مشروع إحياء صالة الأعمدة الكبرى بالكرنك.. وإنهاء مرحلتين لترميم 48 كبشا.. وخلية نحل بمعبد خنوم .. صور

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 07:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة