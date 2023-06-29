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فوات الآوان.. "توك توك" يقود عاملين للسجن 10 سنوات بكفر الشيخ

الخميس، 29 يونيو 2023 04:00 ص
فوات الآوان.. "توك توك" يقود عاملين للسجن 10 سنوات بكفر الشيخ حبس متهم_ارشيفية
كتب إيهاب المهندس

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جلس عاملين داخل أحد المقاهي بدائرة قسم أول كفر الشيخ.. الاثنان صديقان منذ فترة من الزمن فأعمارهما في بداية العقد الثالث من العمر، وشاركهم الشيطان في حديثهما لتبدأ حياتهما مع عالم الجريمة.

المتهم الأول "ه.ا"، عامل 23، بدء يتحدث مع صديقه المتهم الثاني "ه.م"، عامل 21 سنة، عن مشروع يجلب لهما الكثير من الأموال، ففكرا في فتح مطعم ولكن الأموال كانت عائقا أمامهما لبدء مشروعهما المزعوم.

أثناء جلوس رفقاء السوء وسوس الشيطان لهما وشار عليهما باستدراج سائق توك توك لسرقة مركبته، فالتوك توك المستعمل سعره يتجاوز الـ 40 ألف جنيه.

ذهب المتهمان للشارع للبحث عن فريسة سهلة يتمكنا من استدراجها لمكان يخلو من المارة لسرقته، وخلال تجولهما بشوارع كفر الشيخ بدائرة قسم أول، شاهدا طفل عمره لم يتجاوز الـ14 سنة، فنظر بعضهما البعض وحال لسانهما يقول هذا صيد سهل.

اتفقا المتهمان مع سائق "التوك توك"، لتوصيلهما إلى احد الأماكن مقابل مبلغ مالي، وبعد دقائق من بدء الرحلة وصل المتهمين لمكان خالى من المارة وتعديا عليه بالضرب وقاما بسرقة التوك تك الخاص بوالد المجني عليه.

على الفور وبعد الواقعة الأجهزة الأمنية تمكنت من فك تفاصيل الجريمة وألقت القبض على المتهمين وتم تقديمهما للمحاكمة الجنائية لمحاكمتهما بنصوص مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.

وبعد نظر جلسات محاكمة المتهمين، ونظر الدعوي عن بصر وبصيرة قررت محكمة الجنايات معاقبتهما بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهما، لتنتهي حياتهما خلف الأسوار بسبب لحظة اندفاع غبية.


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