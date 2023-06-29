فئات لا تأكل اللحم.. 4 أشخاص ممنوعون من تناول اللحوم فى العيد

كتبت فاطمة ياسر

هناك بعض الفئات من الأشخاص ممنوعون من تناول اللحوم في عيد الأضحي، ولذا رصد اليوم السابع هؤلاء الأشخاص، ووفقا لموقع "healthline.

أوضح التقرير، أن هناك العديد من الفوائد الصحية التي تحل علي الجسم عند تناوله للحوم، ومنها أنها تمد الجسم ببعض العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن الضرورية للحفاظ على الحالة الصحية للجسم، مثل البروتينات، الدهون، الكالسيوم، السعرات الحرارية، الحديد، البوتاسيوم، الصوديوم، الزنك، السيلينيوم، و فيتامينات ب، ومما لاشك فيه أن اللحوم تمد الجسم للحفاظ على الكتلة العضلية، والوقاية من الإصابة بفقر الدم، وتنشيط الجسم وتجنب الشعور بالإرهاق والخمول.

ومن الفئات الممنوعة من تناول اللحوم هم:

-مرضى ارتفاع ضغط الدم:



فقد يتسبب تناول اللحوم في ارتفاع معدل ضغط الدم بشكل كبير، وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة خطر التعرض للإصابة بأمراض القلب .

-مرضى ارتفاع الكوليسترول:



يعد ارتفاع ضغط الدم من الأمراض التي يصاب بها البعض عند الإفراط في تناول اللحوم، وقد تيؤي إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار في الجسم، نتيجة احتوائها على الدهون، وبالتالي زيادة خطر التعرض للإصابة بأمراض القلب.

-مرضى السكر:



يرتبط الإفراط في تناول اللحوم بزيادة الخطر لمرضي السكر، ولذا يجب عدم الإفراط في تناولك لها.

-مرضى النقرس:



من المعروف أن اللحوم الحمراء تحتوي على مادة البيورين، التي من شأنها التسبب في تراكم بلورات حمض اليوريك على المفاصل، ما يؤدي إلى المعاناة من الالتهاب والتورم، ولذا لا تفرط في تناولك لها.