ضبط 21 قطعة سلاح نارى و18 قضية إتجار مواد مخدرة وتنفيذ 834 حكما قضائيا بسوهاج

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بتوجيه حملة أمنية استهدفت دوائر (مراكز شرطة "أسوان، كوم أمبو، دراو، نصر النوبة، إدفو"- وقسمى شرطة "أول وثان أسوان").. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
تم ضبط عدد (21) قطعة سلاح نارى (6 بنادق آلية– 4 بنادق خرطوش– 11 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و6 خزينة متنوعة).. بحوزة (23 متهم "لعدد 14 منهم معلومات جنائية" ).
كما ضبط عدد (18) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضبط خلالهم (29 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 35 كيلو جرام لمخدر البانجو – 1,250 كيلو جرام لمخدر الهيروين- 900 جرام لمخدر الشابو- عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (22 متهم "لعدد 15 منهم معلومات جنائية").
وكذلك تم تنفيذ (834) حكم قضائى متنوع. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.
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