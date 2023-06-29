ضبط 21 قطعة سلاح نارى و18 قضية إتجار مواد مخدرة وتنفيذ 834 حكما قضائيا بسوهاج

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بتوجيه حملة أمنية استهدفت دوائر (مراكز شرطة "أسوان، كوم أمبو، دراو، نصر النوبة، إدفو"- وقسمى شرطة "أول وثان أسوان").. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

تم ضبط عدد (21) قطعة سلاح نارى (6 بنادق آلية– 4 بنادق خرطوش– 11 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و6 خزينة متنوعة).. بحوزة (23 متهم "لعدد 14 منهم معلومات جنائية" ).

كما ضبط عدد (18) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضبط خلالهم (29 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 35 كيلو جرام لمخدر البانجو – 1,250 كيلو جرام لمخدر الهيروين- 900 جرام لمخدر الشابو- عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (22 متهم "لعدد 15 منهم معلومات جنائية").

وكذلك تم تنفيذ (834) حكم قضائى متنوع. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.