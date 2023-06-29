صادرات مصر من اليوسفى ترتفع إلى 12 مليون دولار فى مارس الماضى

كتب: مدحت عادل

ارتفعت الصادرات المصرية من اليوسفى في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية من اليوسفي الطازج نحو 12 مليونا و659 ألف دولار في شهر مارس الماضي، مقابل 100 ألف دولار في شهر مارس عام 2022، بزيادة بلغت نحو 12 مليونا و559 ألف دولار.

وجاء ارتفاع صادرات اليوسفي بالتزامن مع الارتفاعات التي شهدتها صادرات مصر الزراعية من بعض السلع في نفس الفترة، حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية من البصل الطازج نحو 23 مليون دولار في شهر مارس الماضي، بينما كانت 9 ملايين دولار في شهر مارس عام 2022، بنسبة زيادة بلغت 156%.

وارتفعت الصادرات المصرية من البرتقال بأنواعه والتي سجلت نحو 141 مليونا و509 ألف دولار في مارس الماضي، مقابل 133 مليونا و608 آلاف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 7 ملايين و901 ألف دولار، بالإضافة إلى صادرات العسقلان الطازج وبلغت قيمة صادراته 4 ملايين و998 ألف دولار في مارس الماضي، مقابل 3 ملايين و566 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة طفيفة بلغت مليون و432 ألف دولار.