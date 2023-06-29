شهيد الواحات امتياز إسحاق.. حكاية بطل فى الشرطة وقدوة لأسرته

كتب محمود عبد الراضي

الشهيد العميد امتياز إسحاق بطل من طراز خاص، كان محبوباً بين زملائه وضباطه الصغار، حريصاً على أن يتقدم الصفوف الأولى للمعركة، لم يبال الموت، واجه الإرهابيين بشجاعة في ملحمة الواحات حتى سقط شهيداً في ذمة الله.

وتقول سحر السيد أحمد زوجة الشهيد العميد امتياز إسحاق كامل، الذى استشهد خلال مواجهات دامية مع عناصر إرهابية، بطريق الواحات، يوم 20 أكتوبر 2017، والتى أسفرت عن استشهاد 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين، ومقتل وإصابة 15 من الإرهابيين، إن استشهاد زوجها هو اختيار من الله سبحانه وتعالى ليضعه فى مكانة يستحقها وهو جدير بها، قائلة:"أنا وأبنائه نفتقده ولكن يقيننا بأنه فى مكانة سامية عند الله يربط على قلوبنا".

وأضافت زوجة الشهيد العميد امتياز كامل، لـ "اليوم السابع"، إن الشهيد لم يكن عليه غبار فقد كان مثالا للوطنية والحب والإخلاص لأرض الوطن، وكان محبوبا من الجميع، ومازلت أنا وأبنائه وكل محبيه نعتبره مازال حيًا بينهم قائلة:"هو بالنسبة إلينا فى مأمورية وأنا أيضا فى مأمورية لتربية أبنائى على حب الوطن والانتماء إليه مثل والدهم الشهيد".

ووجهت زوجة الشهيد امتياز كامل، رسالة للإرهابيين قائلة:"الإرهابيين ينطبق عليهم قول الله عز وجل " فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا "، فبأى منطق يقتلون الناس وأى دين يحث على ذلك.

وأكدت زوجة الشهيد، أن وزارة الداخلية تبذل جهدًا كبيرًا فى محاربة الإرهاب ودحرهم، مشيرة إلى أنها فى الوقت نفسه ترعى مصالح أسر الشهداء.



اخر صور للشهيد امتياز كامل مع ابنتيه فريدة وعلياء



الشهيد امتياز كامل مع أسرته



الشهيد امتياز كامل مع نجله