سلطات مدينة كلامار الفرنسية تعلن حظر التجوال من مساء اليوم حتى الإثنين المقبل

أحمد عرفة ووكالات

أعلنت سلطات مدينة كلامار الفرنسية حظر التجوال لمدة 9 ساعات يوميا، اعتبارا من مساء اليوم حتى صباح الإثنين.

وكانت قد أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الخميس، نشر 40 ألف شرطي في أرجاء البلاد لمواجهة الاحتجاجات المستمرة على خلفية مقتل مراهق برصاص شرطى.