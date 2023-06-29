اليوم السابع
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سلطات مدينة كلامار الفرنسية تعلن حظر التجوال من مساء اليوم حتى الإثنين المقبل

الخميس، 29 يونيو 2023 07:26 م
سلطات مدينة كلامار الفرنسية تعلن حظر التجوال من مساء اليوم حتى الإثنين المقبل الشرطة الفرنسية -أرشيفية
أحمد عرفة ووكالات

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أعلنت سلطات مدينة كلامار الفرنسية حظر التجوال لمدة 9 ساعات يوميا، اعتبارا من مساء اليوم حتى صباح الإثنين.

 

وكانت قد أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الخميس، نشر 40 ألف شرطي في أرجاء البلاد لمواجهة الاحتجاجات المستمرة على خلفية مقتل مراهق برصاص شرطى.

 
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان، إن "عدد القوى الأمنية سيكون أكثر بأربع مرات مما كان عليه في الليلتين الماضيتين اللتين شهدتا تصعيدا فى أعمال الشغب والتخريب وامتدادها إلى مدن أخرى عدة فى فرنسا".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد اعتبر أن الاشتباكات، التي وقعت خلال الليل وأحرقت فيها سيارات وهوجمت الشرطة بالألعاب النارية فى أعقاب مقتل مراهق برصاص الشرطة "ليست مبررة".

 


فرنسا

الشرطة الفرنسية

حظر تجول

حظر تجول فى فرنسا



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