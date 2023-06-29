سدد له عدة طعنات بالمقص.. حبس قاتل عامل بأوسيم بسبب مشادة مع زوجته

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بقتل عامل بأوسيم 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية لكشف ملابسات الحادث.

اعترف المتهم بقتل عامل في أوسيم بارتكاب الجريمة، وذكر أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عقب ضبطه، أن مشادة كلامية نشبت بينه وبين زوجة المجني عليه، نتيجة خلافات متعلقة بتجهيز ملابس، تدخل إثرها المجني عليه، ونشبت بينهما مشاجرة اعتدى عليه خلالها بمقص.

استمع رجال المباحث لأقوال زوجة الضحية، وأوضحت لرجال المباحث كيفية وتفاصيل مقتله، كما تم الاستماع لأقوال عددا من شهود العيان، وقررت النيابة تشريح الجثة والتصريح بدفنها، وباشرت التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص في أوسيم، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن ترزي أنهى حياة عامل بسلاح أبيض، نتيجة خلافات بينهما، ونشوب مشادة كلامية بين المتهم، وزوجة القتيل.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي امرت بما سبق.