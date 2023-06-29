رى القليوبية: الانتهاء من تبطين 97 ترعة بإجمالى أطوال 303 كيلو مترات

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن المهندس أحمد نزيه، وكيل وزارة الرى بالقليوبية، الانتهاء من أعمال تبطين وتأهيل 97 ترعة، بإجمالى أطوال بلغت 303 كيلو مترا من الترع ضمن المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع بنطاق محافظة القليوبية، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من أعمال التبطين والتأهيل للترع بالمحافظة، ضمت 447 كيلو مترا، بنسبة 68%، وبتكلفة إجمالية بلغت مليارا و580 مليون جنيه.

وأوضح وكيل وزارة الرى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك 600 كيلو متر من الترع سيجرى إدراجها خلال المرحلة الجديدة، بتكلفة 2 مليار جنيه، وسيقوم بتنفيذها قطاع التوسع الأفقى، مشيرا إلى أن قطاع التطوير والتبطين بالقليوبية لن يقتصر على الترع فقط، حيث إنه صدر القرار رقم 121 لسنة 2021 من وزيرى الرى والزراعة بإدراج المساقى فى التأهيل كمثيلاتها من الترع، واختيار محافظتى القليوبية من الوجه البحرى، وبنى سويف من الوجه القبلى، وتحويل نظام الرى بهما إلى الرى الحديث.

وأشار "نزيه"، إلى أنه تم حتى تاريخه تدبير الاعتماد المالى لتأهيل مساقى بأطوال 184 كيلو مترا، تم طرح 119 كيلو مترا منها، وجار تنفيذ 88 كيلو مترا، ولا يزال العمل مستمراً فى طرح وتنفيذ باقى الأطوال وفقا للخطة الزمنية المحددة، موضحا أن تطوير المساقى سيحافظ على توفير المياه والحفاظ عليها وعلاج استبحار المساقى، فضلا عن سرعة وصول المياه بالترع الرئيسية أو الفرعية على حد سواء لضمان عدالة توزيع المياه بين الفلاحين والمزارعين، بالإضافة إلى توفير نفقات وأعمال الصيانة سواء للحشائش الغاطسة أو الجرفية.