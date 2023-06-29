رواندا تعترض على حكم القضاء البريطاني وتؤكد أنها واحدة من أكثر الدول أمانا

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية عن المتحدثة باسم الحكومة الرواندية، يولاندي ماكولو، قولها "في حين أن هذا قرار يخص النظام القضائي في المملكة المتحدة في نهاية المطاف، فإننا نختلف مع الحكم في أن رواندا ليست دولة آمنة لطالبي اللجوء واللاجئين".

وأضافت "رواندا هي واحدة من أكثر البلدان أمانا في العالم، وقد تم الاعتراف بنا من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والمؤسسات الدولية الأخرى لمعاملتنا المثالية للاجئين".

وتابعت المتحدثة "الحكومة هيأت بيئة آمنة وكريمة ووفرت فرصا متساوية للمهاجرين واللاجئين، وعندما يصل المهاجرون سنرحب بهم ونوفر لهم الدعم الذي يحتاجون إليه لبناء حياة جديدة في رواندا".

وكانت محكمة الاستئناف في لندن قد قضت اليوم بعدم قانونية خطة الحكومة البريطانية لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، إذ وجد القضاة أنها ليست دولة آمنة لاستقبال طالبي اللجوء من المملكة المتحدة.

وتعد خطة رواندا جزءا أساسيا من تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بوقف عمليات عبور القوارب الصغيرة، وركيزة مهمة في قانون الهجرة غير الشرعية الجديد، الذي يهدف إلى احتجاز وترحيل جميع مهاجري القوارب الصغيرة دون النظر في طلبات اللجوء.