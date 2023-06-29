رفع 255 طن قمامة خلال ثانى أيام عيد الأضحى فى الغربية

الغربية - عادل ضرة

أكد اللواء عمرو محمد فكرى، رئيس مركز ومدينة المحلة، استمرار أعمال رفع القمامة فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، وتنفيذ العديد من حملات النظافة بقرى مركز المحلة، حيث تم رفع 255 طن قمامة خلال هذه الحملات التى تمت تحت إشراف المهندس سامى حاتم، والمهندس محمد السباعى والمهندس محمد صالح نواب رئيس المدينة، وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية.

وأضاف أن الحملات شهدت كورنيش كفر حجازى بشبرابابل وعزبة توما وقرية ديرب هاشم بميت الليت وشارع داير الناحية بالبنوان والطريق الدائري والمجمع الحكومي وأرض رضوان ومدخل بطينة / بشبيش مدخل بطينة / محلة زياد، وعلى التطوير ومصرف نمرة 5 الغربي بمحلة أبو على ومداخل قرية بلقينا وعزبة الجندي بنطاق بلقينا وأمام المصالح الحكومية بمحلة حسن، والشوارع الرئيسية لدمرو وكفر دمرو وشبرانبات بدمرو وطريق ترعة القرشية والمسقة ومجمع المدارس والمجزر بصفط تراب و طريق المحلة / سامول وشارع البحر ببشبيش، كما تم رش شوارع قرى محلة حسن بالمبيد ضد الناموس والحشرات الناقلة للأمراض استجابة لأهالى القرية.