اليوم السابع
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الخميس، 29 يونيو 2023 12:46 م
أكرم القصاص
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رفع الرايات الحمراء على شواطئ غرب الإسكندرية فى ثانى أيام عيد الأضحى

الخميس، 29 يونيو 2023 12:22 م
رفع الرايات الحمراء على شواطئ غرب الإسكندرية فى ثانى أيام عيد الأضحى رفع الرايات الحمراء على الشواطئ
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، رفع الرايات الخضراء على جميع شواطئ القطاع الشرقى والرايات الحمراء و الصفراء على شواطئ القطاع الغربى بالإسكندرية، وذلك فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، وسط اقبال كبير من المصطافين والزائرين.

 
فيما حذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن شاطئ النخيل مازال مغلقا، ولم يتم السماح للمواطنين بنزول المياه به حتي الآن، إلا بعد انتهاء المستثمر المسئول عن الشاطئ من تنفيذ منظومة التأمين والإنقاذ التى وضعها ويشرف عليها الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ.
 
وناشدت المواطنين الالتزام بالتعليمات والإرشادات المعلنة على طول الشاطئ حرصا علي سلامتهم.
 
وشددت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على الالتزام بتعليمات الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بعدم نزول البدلات إلا بعد ارتداء "اللايف جاكت"، مع الاهتمام بنظافة الحمامات لاستقبال الرواد.

 


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