رئيس مدينة الشهداء بالمنوفية يتفقد أعمال المجازر فى ثانى أيام عيد الأضحى

تفقد المهندس طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، يرافقه محمد عمران نائب رئيس المدينة، المجازر لمتابعة أعمال المجزر للوقوف على مدى صحة ذبح الأضاحى فى ثانى أيام عيد الأضحى

وأكد رئيس المدينة خلال زيارته للمجزر، من اتخاذ كافة الإجراءات الصحية خلال عملية الذبح، وإجراء الكشف الدقيق على الذبائح للاطمئنان على خلوها تماماً من أي مرض.

وشدد أبو حطب على ضرورة تنظيف المجزر برفع مخلفات الذبح أولاً بأول، والغسيل والتطهير المستمر خلال اليوم، والتواجد، والإشراف البيطري المستمر على جميع الذبائح.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتواصل متابعة المجازر، والحضور الدائم لمديري الطب البيطري للكشف الطبي على الأضاحي قبل عملية الذبح حفاظاً على صحة المواطنين.