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رئيس مجلس الشيوخ مهنئا الرئيس السيسى بذكرى 30يونيو: علامة فارقة فى تاريخ الوطن

الخميس، 29 يونيو 2023 10:06 ص
رئيس مجلس الشيوخ مهنئا الرئيس السيسى بذكرى 30يونيو: علامة فارقة فى تاريخ الوطن رئيس مجلس الشيوخ
كتبت إيمان علي

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تقدم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بالتهنئة للشعب المصرى ولرئيس الجمهورية بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدا أنها ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن والتي أظهر فيها المصريون وعيهم بما يحاك لهم.

 

وإلى نص الكلمة ...

 

فخامة السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي

رئيس الجمهورية

 

تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم.. وبعد،، 

 

بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ يسعدني أن أبعث إلى فخامتكم أسمى آيات التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات بموفور الصحة والعطاء بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيه المجيدة والتي ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن والتي أظهر فيها المصريون وعيهم بما يحاك لهم، فخرجوا جميعاً ضد قوى الظلام والشر ليردوها خائبة على أعقابها وينقذوا وطنهم

 

وأنتهز هذه المناسبة وأتوجه إلى المولى عز وجل بالدعاء أن يعيدها على سيادتكم بالتوفيق والسداد وعلى مصرنا الغالية بمزيد من الرخاء والازدهار .

 

حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الخير خطاكم .

 

وكل عام وسيادتكم بخير،،

 

رئيس مجلس الشيوخ المستشار /

عبدالوهاب عبدالرازق


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