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رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 30 يونيو

الخميس، 29 يونيو 2023 11:42 ص
رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 30 يونيو رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية هنأ فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة؛ بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة

 

وقال رئيس مجلس الوزراء في البرقية: هذه المناسبة ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن؛ ففي هذا اليوم المجيد خرج الملايين من أبناء الشعب المصريّ العظيم، منتفضين ضد قوى الشر والظلام الذين اختطفوا الوطن، وأرادوا أن يغيروا هويته، فملأ المصريون الشوارع والميادين في كل أنحاء مصر المحروسة في مشهد حضاريّ شهد له العالم أجمع، حيث صنع الشعب المصري واحدة من أعظم الثورات في التاريخ؛ استعاد بها وطنه، وأنقذ البلاد من الفوضى والانهيار، لتمارس الدولة هيبتها ودورها الوطنيّ في بناء الحاضر وتأمين المستقبل.

 

وفي برقيته، عاهد رئيس مجلس الوزراء الرئيس السيسي بمواصلة الحكومة بذل المزيد من الجهد والعطاء؛ لدفع عجلة التنمية في أنحاء البلاد، سائلاً المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة المجيدة على رئيس الجمهورية بدوام التوفيق والسداد، وعلى مصرنا الغالية بالتقدم والرقيّ والازدهار.

 

 

 

 


رئيس الوزراء

الرئيس السيسي

ذكرى ثورة 30 يونيو

مجلس الوزراء

اليوم السابع بلس



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