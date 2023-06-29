اليوم السابع
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رئيس الشركة المصرية للمطارات يتفقد حركة التشغيل بمطار برج العرب الدولى

الخميس، 29 يونيو 2023 04:00 م
رئيس الشركة المصرية للمطارات يتفقد حركة التشغيل بمطار برج العرب الدولى جانب من الزيارة اليوم
كتبت رحاب نبيل

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قام الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، اليوم الخميس، بزيارة مفاجئة لمطار برج العرب الدولي و ذلك بغرض متابعة حركة التشغيل و التأكد من تقديم كافة الخدمات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
 
رافق رئيس الشركة القابضة للمطارات خلال الجولة، مدير مطار برج العرب الدولي وعدد من قيادات المطار ورجال الجهات الأمنية.
 
و خلال الزيارة قام منصور بالمرور على مناطق الأجراءات بصالات السفر والوصول و تحميل الحقائب، ووجه بضرورة مراعاة انتظام الخدمات المقدمة بالمطار بأعلى معايير الجودة، وكذلك قام بتوجيه الشكر للعاملين بالمطار على مجهوداتهم و هنأهم بحلول عيد الأضحى المبارك.
 
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جانب من الزيارة 
 
 
 
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خلال الزيارة المفاجئة 

مطار برج العرب الدولي

الشركة المصرية للمطارات

عيد الاضحى

حركة التشغيل

صالات السفر والوصول



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