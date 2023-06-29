رئيس الشركة المصرية للمطارات يتفقد حركة التشغيل بمطار برج العرب الدولى

كتبت رحاب نبيل

قام الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، اليوم الخميس، بزيارة مفاجئة لمطار برج العرب الدولي و ذلك بغرض متابعة حركة التشغيل و التأكد من تقديم كافة الخدمات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

رافق رئيس الشركة القابضة للمطارات خلال الجولة، مدير مطار برج العرب الدولي وعدد من قيادات المطار ورجال الجهات الأمنية.

و خلال الزيارة قام منصور بالمرور على مناطق الأجراءات بصالات السفر والوصول و تحميل الحقائب، ووجه بضرورة مراعاة انتظام الخدمات المقدمة بالمطار بأعلى معايير الجودة، وكذلك قام بتوجيه الشكر للعاملين بالمطار على مجهوداتهم و هنأهم بحلول عيد الأضحى المبارك.

جانب من الزيارة

خلال الزيارة المفاجئة