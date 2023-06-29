ذبح 630 أضحية بالمجان داخل مجازر الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قال الدكتور فتحي عبد العال مدير عام الطب الوقائي بمديرية الطب البيطري بالشرقية، أنه خلال أول أيام عيد الأضحي المبارك ، إنه تم الإشراف البيطرى ذبح 630 رأس ماشية وأغنام أضاحي مابين 298 أبقار، 179 جاموس، 86 ضأن، 46 ماعز، 21 جمل، وذلك بالمجازر التابعة للمديرية للحفاظ علي سلامة اللحوم مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية أثناء أعمال الذبح.

وأشار مدير عام الطب الوقائي بالمديرية إلي قيام الإدارات المختصة بالمديرية والإدارات الخارجية المركزية وأقسام الصحة العامة والتفتيش على اللحوم بالإدارات البيطرية بالمرور علي المجازر لمتابعة سير العمل والوقوف على الاستعدادات الموجودة بكل مجزر والتأكد من توافر كافة الاحتياجات من كوادر طبية بيطرية و أدوات و أجهزة لاستمرار سير العمل بصورة جيدة خلال أيام عيد الأضحي المبارك.

تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بفتح المجازر الحكومية بمناسبة عيد الأضحى المبارك أمام جموع المواطنين بالمجان لذبح الأضاحي ومنع الذبح بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة حفاظاً على سلامة لحوم الأضاحي وعدم تلوث البيئة، وتوقيع غرامات علي المخالفين ، وكذلك تكثيف التفتيش على محلات الجزارة ومحلات بيع وحفظ وتداول اللحوم بالإشتراك مع مباحث التموين والرقابة التموينية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.