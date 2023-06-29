دليلك السياحى لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك بالإسكندرية.. اعرف التفاصيل

الإسكندرية جاكلين منير

يأتى عيد الأضحى المبارك فى كل عام، ويبدأ معه موسم جديد للمصيف والتنزه بمحافظة الإسكندرية، خاصة وأن الإسكندرية تعتبر العاصمة الثانية لمصر، تتمتع بكافة مقومات المدن السياحية، فهى تتمتع بعدة مزارات سياحية إلى جانب شواطئها الساحرة، حيث المناطق الأثرية ومجموعة كبيرة من المتاحف، بالإضافة الصرح الثقافى الكبير "مكتبة الإسكندرية ".

اليوم السابع" يستعرض فى السطور التالية دليلك السياحى لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك بمحافظة الإسكندرية وأهم أماكن الزيارة بها:

1. الشواطئ الساحرة الممتدة بطول ساحل الإسكندرية، استعدت محافظة الإسكندرية بنحو 64 شاطئ لاستقبال الوافدين خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عودة شواطئ "البوريفاج" الثلاثة لاستقبال المصطافين مرة أخرى.

2.مكتبة الإسكندرية، ويتضمن برنامج زيارة المكتبة المخصص للزائرين، تعريف بالمكتبة وقاعة الاطلاع الرئيسية والمشاريع الرقمية الخاصة بالمكتبة، مكتبة الطفل والنشء، متحف المخطوطات، المعارض، متحف السادات، عرض البانوراما الحضارية.

3. زيارة قلعة قايتباى والمتاحف المحيطة بها، من متحف الأحياء المائية، ومتحف المحنطات، وهو يوجد داخل أروقة القلعة الخارجية.

4. زيارة المتاحف حيث يوجد بالإسكندرية 15 متحف، وأبرزها متحف المجوهرات " 1064" قطعة نفسية من الذهب والأحجار الكريمة.

5. قضاء يوم ممتع بالحدائق العامة، أبرزها حديقة الحيوان وحدائق المنتزه وحديثة الشلالات.

6. التمتع بفسحة بحرية ممتعة من القلعة للمكتبة لسياحة القوارب واليخوت وتنطلق القوارب من مرسى القوارب واليخوت ببحرى.

7. التنزه على كورنيش الإسكندرية الممتد من المندرة وحتى الأنفوشى.

8. التنزه على الممشى الجديد بكوبرى 45 والذى أنشأ على نفس الطراز المعمارى لكوبرى ستانلى.

9. التسوق فى أشهر الأسواق التجارية بالإسكندرية وأبرزها منطقة وسط الإسكندرية "محطة الرمل" و"المنشية".

10. شراء وتناول وجبات الأسماك المملحة، وأشهر مناطق بيعها بمنطقة العطارين خلف محطة مصر.