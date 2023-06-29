جامعة المنصورة تعلن تقدمها فى التصنيف العالمى والمحلى للجامعات

أعلنت جامعة المنصورة ، تقدمها في لتصنيف QS لعام 2024، وحصولها على المركز الرابع على مستوى الجامعات المصرية، والمرتبة 1001 بدلا من 1201 عالميا، متقدمة 200 مركز عن العام الماضى.

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أن الجامعة تهتم اهتماما كبيرا بالتصنيفات العالمية للجامعات، وتقدم جامعة المنصورة في التصنيفات العالمية وتصدرها مراكز متميزة يعكس جهود أعضاء هيئة التدريس والباحثين، كما يعكس استراتيجية الجامعة في الاهتمام بالبحث العلمي، ورفع حوافز النشر الدولي والتحول الرقمي بالعملية التعليمية والبحثية والخدمات بالجامعة وتميزها، حتى أصبحت قبلة للطلاب الوافدين من مختلف أنحاء العالم.

جدير بالذكر أن تصنيف QS لتقييم الجامعات يعتمد على ستة مؤشرات رئيسية للتقييم والقياس، وتشمل السمعة الأكاديمية بنسبة 40%، وسمعة التوظيف للخريج بنسبة 10%، ونسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس بنسبة 20%، ونسبة الإشارة إلى بحوث لأعضاء هيئة التدريس في المجالات العالمية وهذا يعتبر عنصرا هاما، ويشير إلى أهمية البحوث عالميا والمأخوذة من نظام تومسون بنسبة 20%، وتبادل الأكاديميين وتبادل الطلاب بنسبة 5% لكل منهما.