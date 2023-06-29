توافد المواطنين على كورنيش الإسكندرية للتنزه ثانى أيام عيد الأضحى.. صور

الإسكندرية - أحمد الزغبي

شهد كورنيش الإسكندرية، اليوم الخميس ثاني أيام عيد الأضحى، إقبالا من قبل المواطنين، وتجمع لإعداد من الأسر خاصة محطة الرمل وبحري، للاستمتاع بطقس عروس البحر مع انتشار عربات الحنطور وألعاب الأطفال .

وتشهد محافظة الإسكندرية إقبالا كبيرا من المصطافين فى عيد الأضحى من كل عام، فهى المصيف الأول على مستوى مصر لاستقبال المصطافين من مختلف المحافظات، حيث تتمتع الإسكندرية بعدد كبير من الشواطئ، بلغ عددها هذا العام نحو 64 شاطئا، بعد تشغيل شواطئ جديدة مثل شواطئ البوريفاج وأبو قير المميز.

ويأتى عيد الأضحى هذا العام فى فصل الصيف، وفى ذروة موسم الإطصياف بالإسكندرية، مما يقدم للزائر فسحة متكاملة ما بين قضاء النهار على شواطئ الإسكندرية والاستمتاع بالبحر، والسهرات الليلية الممتعة بالمدينة الساحلية.

تستقبل محافظة الإسكندرية، الشكاوى فى مختلف القطاعات، لفحصها والرد عليها وسرعة الاستجابة فى الحل، حيث شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على المختصين فى غرفة عمليات المحافظة بالاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل عاجل.

يذكر أن محافظة الإسكندرية، تستقبل فى أجازات عيد الأضحى المبارك الآلآف من الزائرين، خاصة القادمين من كافة محافظات مصر لقضاء أجازة العيد فى المدينة الساحلية الساحرة، وسط كل ما تتمتع به من مقومات المصيف والترفيه، والاستمتاع بأجواء صيفية ممتعة.



المواطنين على كورنيش الإسكندرية



توافد الاسر علي كورنيش بحري في الإسكندرية



توافد المواطنين ثاني ايام العيد في الإسكندرية



توافد. علي كورنيش الإسكندرية.



عربات الحنطور في الإسكندرية



