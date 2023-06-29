تعرف على حالة الطقس فى المشاعر المقدسة خلال الساعات القادمة

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 35 درجة، واتجاه الرياح جنوبية شرقية، بسرعة 10- 20 كم/ساعة؛ فيما بلغت درجة الحرارة في منى 35 درجة؛ بينما وصلت في عرفات ومزدلفة إلى 36 درجة.

وقد أمضى الحجاج ليلتهم في مشعر منى، لرمي إبليس بـ 21 جمرة في ثاني أيام العيد، حيث حرصت بعثة حج القرعة على توفير خيام متميزة للحجاج بالقرب من جسر الجمرات.

وعاش الحجيج أجواء إيمانية بمخيمات منى، بعدما أقبلوا جماعات وأفراداً إلى مشعر منى، راجلين وركباناً مهللين مكبرين تملأ قلوبهم الفرحة والسرور، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقد أدوا الركن الأعظم من أركان الحج، ثم باتوا ليلتهم فى مزدلفة تحفهم عناية الله تعالى ورعايته، حيث رموا جمرات العقبة الكبرى اول يوم العيد ، ثم الثلاث جمرات ثان يوم العيد، وهم يعيشون الأجواء الإيمانية وسط خدمات متكاملة تحيطهم من كل جانب، يقوم عليها إخوان لهم من أبناء هذه البلاد الطاهرة الذين نذروا انفسهم لخدمة ضيوف الرحمن والحرمين الشريفين والأمة الإسلامية فى كل مكان بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولى عهده، وجميع المعنيين الذين يحرصون ويوجهون دائما على تقديم أعلى مستوى من الخدمات لراحة الحجاج لكى يؤدوا مناسكهم فى أمن وطمأنينه .