تعرف على تفاصيل مبادرات البيئة للحفاظ على صحة المرأة

كتبت منال العيسوي

تسعى وزارة البيئة خلال الفترة المقبلة للتعاون مع العديد من الجهات لإطلاق مبادرات للحفاظ على صحة المرأة و التعاون المستقبلي فى عدد من المجالات ومنها الربط بين البيئة والصحة من خلال استراتيجية صحة واحدة التى أطلقتها وزارة الصحة.

خلال هذا التقرير نرصد أهم المعلومات عن هذا النوع من المبادرات، لمبادرة صحة المرأة تربط بين صحة النبات والحيوان والإنسان والحفاظ على صحة كوكبنا، وأيضا استمرار التعاون في مجال تحسين جودة الهواء خاصة من خلال مكون تغيير السلوك ضمن المشروع الذي تنفذه مصر بالتعاون مع البنك الدولى لمواجهة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى، وخطة عمل الإدارة المتكاملة لجودة الهواء والمناخ التي تم اطلاقها مؤخرا لتربط بين تحدى محلي هو مواجهة تلوث الهواء والتحدى العالمي الخاص بتغير المناخ.

وفى هذا السياق، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية الربط بين الطبيعة والصحة كمجال مهم، يركز على ضرورة الاهتمام بالصحة النفسية للمواطن، ودور المحميات الطبيعية في تقديم الدعم النفسي من خلال معايشة تجارب مميزة في تلك المحميات، حيث بدأت وزارة البيئة تنفيذ برنامج للصحة النفسية والطبيعة، وتم تنفيذ رحلة لمرضى مستشفى الصحة النفسية بالعباسية لمحمية وادي دجلة بالتعاون مع مؤسسة فاهم للصحة النفسية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر تزخر بعدد 30 محمية بالجمهورية، وأطلقت وزارة البيئة حملة وطنية للترويج لعدد 13 منطقة منها لتنفيذ تجربة السياحة البيئية، بالشراكة مع المجتمعات المحلية لها، والقطاع الخاص، وتشجيع الطلاب ورواد الأعمال على تنفيذ مشروعات بيئية بها، ومنها المنتجعات البيئية لرواد الأعمال في محميات الفيوم.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى تطلعها للتعاون في ملف اهتمت به وزارة البيئة خلال استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، والخاص بعادات الغذاء وعلاقتها بصحة المواطنين، والغذاء منخفض الكربون، والحد من مخلفات الغذاء، للوصول لعادات غذاء مستدامة وانبعاثات كربون أقل.

كما تعاونت وزارة البيئة مع إحدى شركات الأدوية للتعاون والشراكة في مواجهة تلوث الهواء، والعمل على التعاون في مجال الصحة النفسية وربطها بالطبيعة، خاصة أن الشركة تتعاون حاليا مع هيئة الدواء المصرية في مبادرة "اهتمي بنفسك" لدعم صحة المرأة، حيث أشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية التعاون أيضا من خلال مبادرة وزارة البيئة "انتي البداية" للتخلص من زيت الطعام المستعمل والتي تساعد سيدات البيوت على عدم تكرار استعمال زيوت الطعام والتخلص منها بطريقة اقتصادية دون القائها في المصارف، للحصول على زيت جديد واستخدام الزيوت المستعملة في انتاج الوقود الحيوي.

بينما أشارت المهندسة سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة إلى إمكانية التعاون مع أحد شركات الأدوية في بناء القدرات في مجال الربط بين الصحة والغذاء والبيئة، إلى جانب البناء على التأثير المحقق من خلال تعاوننا في الفترة الماضية في مجال مواجهة تلوث الهواء ورفع الوعي البيئي.

جدير بالذكر أن وزارة البيئة تعاونت سابقا مع إحدى شركات الأدوية في تنفيذ مسابقة بيئية ضمن فعاليات الإعداد لمؤتمر المناخ COP27، وفي إطار المشاركة في الحملة الرئاسية لرفع الوعى البيئي "اتحضر للأخضر" ، تضمنت توزيع 1000 دراجة هوائية على المتسابقين الفائزين بهدف رفع الوعي البيئي حول آثار تغير المناخ من خلال الشركة.