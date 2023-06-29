اليوم السابع
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الخميس، 29 يونيو 2023 12:54 ص
أكرم القصاص
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بلينكين: نقدر دور حكومة جيبوتى لحفظ الأمن والاستقرار بالقرن الإفريقي

الخميس، 29 يونيو 2023 12:00 ص
بلينكين: نقدر دور حكومة جيبوتى لحفظ الأمن والاستقرار بالقرن الإفريقي وزير الخارجية الامريكي انتونى بلينكين
أ ش أ

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أعرب وزير الخارجية الامريكي انتونى بلينكين عن تقدير الولايات المتحدة للدور الذى تلعبه حكومة جيبوتى لحفظ الأمن والاستقرار وحماية الأرواح فى منطقة القرن الإفريقي.. وأكد تطابق سياسات واشنطن وجيبوتي فى هذا الصدد استنادا الى احترام مشترك لقواعد النظام الدولى . 
 
وهنأ بلينكن- فى بيان صادر عن الخارجية الامريكية- جمهورية جيبوتى بمناسبة عيد استقلالها السادس والأربعين.. معربا عن تطلع الولايات المتحدة الى تعزيز التعاون مع جيبوتى فى المجالات الاقتصادية والدفاعية ومكافحة القرصنة وحفظ الأمن والسلام.

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أنتوني بلينكن

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جيبوتي وأمريكا

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