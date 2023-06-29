بغداد تطالب السويد بتسليم العراقى الذى وجه إهانة للقرآن الكريم

كتب: أحمد جمعة

طالبت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، من السلطات السويدية تسليم الشخص العراقي الذي قام بتوجه إهانة للقرآن الكريم، مشددة على ضرورة تسليمه للحكومة الاتحادية في بغداد لمحاكمته وفق القانون العراقى، جاء ذلك بحسب ما أكده المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان صحفي مقتضب.

واستدعت وزارة الخارجية العراقية اليوم، الخميس، السفيرة السويديَّة لدى العراق، وأبلغتها احتجاج بغداد الشديد على سماح الحكومة السويديَّة لمتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة ستوكهولم يوم أمس الأربعاء.

وطالبت الخارجية العراقية في بيان لها الحكومة السويديَّة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الإساءة المتكررة للقرآن الكريم، على أن المسوغات القانونية وحرية التعبير لا تبرر السماح بالإساءة للمقدسات الدينيَّة.