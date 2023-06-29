اليوم السابع
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"بايدنوميكس".. بايدن يكشف خطته لملف الاقتصاد فى حملته الانتخابية 2024

الخميس، 29 يونيو 2023 11:08 ص
"بايدنوميكس".. بايدن يكشف خطته لملف الاقتصاد فى حملته الانتخابية 2024 بايدن
كتبت نهال أبو السعود

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كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطته الاقتصادية مع بدء حملته الانتخابية للولاية الرئاسية الثانية 2024 فيما يعرف باسم "Bidenomics" خلال خطاب امس بولاية شيكاغو، مشيرا الى فشل فلسفة التدرج لاسفل وقال انه سيتبني بناء الاقتصاد من الوسط أولا.

 

قال بايدن: "لقد خذل نهج التدرج إلى أسفل الطبقة الوسطى. لقد خذل أمريكا".

 

قالت اسوشيتد برس ان بايدن بدا متردد بشأن استخدام مصطلح "Bidenomics" - بحجة أنه كان أول من صاغته وسائل الإعلام، وقال: "لم أخرج بالاسم. أنا حقا لم أفعل. أنا الآن أطالب به لكنهم هم من استخدموه أولاً ".

 

وتابع: "أعتقد أنها خطة يسعدني أن أسميها بايدنوميكس"، موضحًا نهجًا ثلاثي الأبعاد يهدف إلى وضع العائلات ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة في وضع مالي أقوى، وقال "أولا ، القيام باستثمارات ذكية في أمريكا. ثانيا ، تعليم وتمكين العمال الأمريكيين لتنمية الطبقة الوسطى. وثالثا ، تشجيع المنافسة لخفض التكاليف ومساعدة الشركات الصغيرة."

 

يأتي الضغط من قبل البيت الأبيض على رسالة بايدن الاقتصادية في الوقت الذي تظهر فيه استطلاعات الرأي أن الرئيس غارق مع الناخبين بشأن القضايا الاقتصادية بعد عام من التضخم المستمر ، والذي خفت حدته مؤخرًا ، و أسعار الفائدة المرتفعة.

 

وكثيرا ما كان المرشحون الجمهوريون للرئاسة يهاجمون بايدن بشأن الاقتصاد ، متهمينه بتغذية أسعار أعلى بحزم إنفاق كبيرة وإلحاق الضرر بالشركات من خلال ما يسمى بسياسات "الاستيقاظ".

 

أظهر استطلاع الشهر الماضي أن 54% من الأمريكيين قالوا إن الرئيس السابق دونالد ترامب قام بعمل أفضل في التعامل مع الاقتصاد عندما كان في منصبه مما فعله بايدن حتى الآن.

 

ركز بايدن بشكل كبير على الأخبار الاقتصادية الإيجابية ، مشيرًا إلى أن معدل البطالة وصل إلى مستوى تاريخى منخفض فى وقت سابق من هذا العام وتراجع التضخم ، على الرغم من أن الأسعار لا تزال أعلى مما كانت عليه عندما تولى منصبه، وقال: "إن خفض التضخم يظل من أولوياتي القصوى".


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البيت الأبيض

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التضخم في امريكا



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