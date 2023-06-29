بالونات وألعاب وفرحة الأطفال فى مبادرة العيد أحلى بمراكز شباب الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مراكز الشباب فى محافظة الأقصر، حالة من البهجة والفرحة بين الأطفال والأسر المختلفة على مدار أول يومين فى عيد الأضحى المبارك، حيث تشهد المراكز إقبال كبير المواطنين تحت شعار "العيد أحلى" بمراكز الشباب، حيث تستمر الفعاليات طوال أجازة العيد.

وتضمنت الاحتفالية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، العديد من الفقرات والبرامج والأنشطة، والتي تشمل فقرات ترويحية وفنية واستعراضية وتوزيع الهدايا على الأطفال، يتخللها ممارسة الرواد والأعضاء للخدمات الموجودة بالمركز من ملاهي وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية، ومن جانبه وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتكثيف الأنشطة الشبابية والرياضية داخل الهيئات، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

ومن جانبه أكد صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، على إتاحة كافة إمكانيات مراكز الشباب بالمحافظة وإقامة مسابقة فنية وثقافية ورياضية للشباب وتوزيع الهدايا على الأطفال، والتأكيد على مشاركة قادرون باختلاف في جميع الأنشطة، وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي وكيل المديرية للشباب، وعمر حرزالله مدير إدارة شباب الأقصر، وفريق عمل مركز شباب طيبة العوامية بالأقصر.

وتأتي مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب ضمن السعي نحو تشجيع كافة أفراد الأسرة المصرية لقضاء أوقاتهم داخل مراكز الشباب خلال أيام عيد الأضحى المبارك حيث تم الاعداد والتجهيز للمبادرة من خلال السادة وكلاء الوزارة - مديري المديريات طبقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لتكثيف الأنشطة والبرامج والفعاليات داخل المراكز للوصول إلى أعلى مستويات الخدمة المقدمة للأعضاء ورواد المراكز خلال فترة عيد الأضحى المبارك.



العيد أحلى فى مراكز الشباب بالأقصر



بهجة العيد أحلى فى مراكز الشباب بالأقصر



توزيع العيديات على الاطفال بمراكز الشباب



جانب من فرحة الأطفال داخل مراكز الشباب



جانب من فرحة العيد فى مراكز الشباب



سعادة الأطفال فى مراكز الشباب



فرحة الأطفال بالعيد فى مراكز الشباب



فرحة الأطفال داخل مراكز الشباب



فرحة الأطفال فى مراكز الشباب



فرحة العيد أحلى فى مراكز الشباب بالأقصر_1



لعبة الكراسي فى مراكز الشباب بالأقصر



لهو الاطفال فى مراكز الشباب



مبادرة العيد أحلى فى مراكز الشباب بالأقصر