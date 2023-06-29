المستشار عدلى جاد يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ثورة 30 يونيو

كتب عبد الله محمود

هنأ المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن جموع المستشارين من أعضاء النيابة الإدارية، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولشعب مصر العظيم وأبطاله من رجال القوات المسلحة والشرطة، وذلك بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

وأكد جاد على أن تلك الثورة مثلت علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، حيث جاءت معبرة عن تكاتف شعب مصر العظيم بمختلف طوائفه، ذلك الشعب الذي انتفض ليحفظ للوطن وحدته، واستقراره، وهويته الضاربة بجذورها منذ فجر التاريخ.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن هذه الثورة العظيمة هي فرصة لنتذكر جميعًا التضحيات الكبرى التي بذلها أبطالنا من رجال القوات المسلحة والشرطة، وأرواحهم التي قدموها فداءً لهذا الوطن وأمن شعبه.

واختتم المستشار عدلى جاد متمنياً لمصر مستقبل مشرق نفخر به جميعاً، يحيا فيه المصريون بعزة وكرامة، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.