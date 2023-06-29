المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعقد ندوة بجنوب سيناء للتعريف بأهدافها

كتبت أسماء أمين

عقدت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء وبحضور المشاركين من محافظة شمال سيناء، ندوة تعريفية في إطار مجموعة الندوات والورش التدريبية التي تعقدها المبادرة بعدد من المحافظات بهدف التوعية بأهدافها وفئاتها ومعايير ترشح المشروعات بالدورة الثانية والمتاح التقدم لها حاليا حتى نهاية يوليو 2023 من خلال الموقع الإلكتروني للمبادرة www.sgg.eg.

جاءت الندوة بحضور اللواء خالد متولي، مستشار محافظ جنوب سيناء للعلاقات الدولية، ونيرمين صادق، المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وعلي عبد السلام، ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتامر حسن، ممثل وزارة البيئة، ونهى الحسيني، ممثل المجلس القومي للمرأة.

وخلال فعاليات الورشة استعرض اللواء خالد متولي، مستشار المحافظ للعلاقات الدولية جهود المحافظة فيما يخص الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، لافتًا إلى تجربة مدينة شرم الشيخ في هذا الشأن كأول مدينة خضراء في أفريقيا والشرق الأوسط ومركز المدن المرنة على مستوي قارة أفريقيا، وأفضل نموذج تنفيذي لمدن العالم التي تسعى للاستدامة البيئية، إضافة إلى عالمية تنظيمها لمؤتمر المناخ COP27.

واستعرضت نيرمين صادق، المدير التنفيذي للمبادرة؛ فكرة المبادرة ونشأتها تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وبقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي من المبادرة هو إيجاد أفكار وحلول من الواقع المحلي في المحافظات من أجل حل مشكلات البيئة وتغير المناخ.

كما أشارت المدير التنفيذي للمبادرة إلى الفئات الست للمبادرة، ومعايير التقييم للمشروعات المقدمة والشروط الواجب توافرها بكل مشروع، ومراحل تقييم المشروعات بداية من التقييم الإلكتروني الذي يتم فيه فرز المشروعات إلكترونيا وبحث مدى مطابقتها للمعايير، ثم تقييم اللجان التنفيذية بالمحافظات واختيار المشروعات الـ 6 بكل محافظة لتصل إلى 162 مشروع على مستوى الجمهورية، لتأتي بعد ذلك مرحلة لجنة التحكيم الوطنية برئاسة الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ، ليتم اختيار عدد 18 مشروع من المشروعات الـ 162 على مستوى الجمهورية، وهي المشروعات المقرر مشاركتها في COP28 بالإمارات.

من جانبه استعرض علي عبد السلام، ممثل وزارة الاتصالات؛ المكون التكنولوجي ومعايير توفره بالمشروع، وتعريف المشروعات الذكية وأنواعها.

كما استعرض تامر حسن، ممثل وزارة البيئة ماهية المشروعات الخضراء، وهي المشروعات صديقة البيئة والذي تحقق مبدأ الإنتاج والاستهلاك المستدام، مشيرا إلى معايير تقييم المشروعات الخضراء.

وأشارت نهى الحسيني، مقرر المجلس القومي للمرأة إلى معايير الترشح لفئة المشروعات المتعلقة بالمرأة، مشيرة إلى المشروعات الثلاثة الفائزة بتلك الفئة في الدورة الأولى من المبادرة وهي مشروع تصميم قاطع ثلاثي الأبعاد من إعادة تدوير النفايات الإلكترونية بمحافظة الإسكندرية والفائز بالمركز الأول، ومشروع الخردة باب رزق بمحافظة القاهرة والفائز بالمركز الثاني، ومشروع صاحبات اليد الذهبية بمحافظة الفيوم والفائز بالمركز الثالث.

شهدت الورشة التدريبية عرض حول المشروع الفائز بالمركز الثالث في الدورة الأولى، وهو مشروع استخدام عصارة نبات الرطريط في تكسير الزيوت بمحافظة شمال سيناء عن فئة المشروعات متوسطة الحجم.