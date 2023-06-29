اليوم السابع
Ads
الخميس، 29 يونيو 2023 01:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسهل إطلاق سراح 125 محتجزا فى السودان

الخميس، 29 يونيو 2023 12:49 م
اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسهل إطلاق سراح 125 محتجزا فى السودان الصليب الأحمر - أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى تسهيل إطلاق سراح 125 جنديا من القوات المسلحة السودانية كانت تحتجزهم قوات الدعم السريع، وذلك عملا بدورها كوسيط محايد وبناء على طلب من أطراف النزاع.

وأكدت اللجنة أن دورها يكمن فى حوارها مع جميع أطراف النزاع لضمان احترام المبادئ الانسانية ومعاملة المحتجزين معاملة انسانية طوال عملية إطلاق سراحهم ونقلهم،وأنها قامت ايضا بتقييم حالة المحتجزين الصحية وأكدت قدرتهم على السفر.

وقال رئيس بعثة اللجنة فى السودان جان كريستوف ساندوز- فى بيان صدر عن اللجنة اليوم الخميس، فى جنيف- إنه تم نقل الجنود الذين أُطلق سراحهم من الخرطوم الى "واد مدني".

وأضاف: أن هذه الخطوة "إيجابية" واللجنة ستبقى على أهبة الاستعداد للتدخل كوسيط محايد في عمليات إطلاق سراح المحتجزين مابين أطراف النزاع عن الطلب منها.. مشيرا إلى أنها كانت قد سهلت فى 26 يونيو الجارى إطلاق سراح 14 جريحا محتجزا في الفاشر في إقليم دارفور حيث تعمل مع أطراف النزاع من أجل إجلاء المصابين.

 


الصليب الأحمر

السودان

القوات المسلحة السودانية

الخرطوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة