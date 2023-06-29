اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسهل إطلاق سراح 125 محتجزا فى السودان

وأكدت اللجنة أن دورها يكمن فى حوارها مع جميع أطراف النزاع لضمان احترام المبادئ الانسانية ومعاملة المحتجزين معاملة انسانية طوال عملية إطلاق سراحهم ونقلهم،وأنها قامت ايضا بتقييم حالة المحتجزين الصحية وأكدت قدرتهم على السفر.

وقال رئيس بعثة اللجنة فى السودان جان كريستوف ساندوز- فى بيان صدر عن اللجنة اليوم الخميس، فى جنيف- إنه تم نقل الجنود الذين أُطلق سراحهم من الخرطوم الى "واد مدني".

وأضاف: أن هذه الخطوة "إيجابية" واللجنة ستبقى على أهبة الاستعداد للتدخل كوسيط محايد في عمليات إطلاق سراح المحتجزين مابين أطراف النزاع عن الطلب منها.. مشيرا إلى أنها كانت قد سهلت فى 26 يونيو الجارى إطلاق سراح 14 جريحا محتجزا في الفاشر في إقليم دارفور حيث تعمل مع أطراف النزاع من أجل إجلاء المصابين.