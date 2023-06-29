الكرملين: ليست هناك اتفاقات محددة بعد اللقاء بمبعوث البابا

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نفى المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف وجود اتفاقات محددة بعد لقاء مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف بمبعوث البابا الكاردينال ماتيو زوبي.



وقال بيسكوف - في تصريح للصحفيين اليوم الخميس إن "أوشاكوف وزوبي تبادلا وجهات النظر حول القضايا الإنسانية في سياق الوضع بأوكرانيا دون أن تكون هناك اتفاقات محددة عقب اللقاء".



وأضاف:"لا تتوفر في الوقت الراهن أية ظروف أو مقدمات تسمح بحل الوضع في أوكرانيا بوسائل سياسية ودبلوماسية"، مشيرا إلى أنه لهذا السبب بالذات يستمر الجيش الروسي بتنفيذ العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.



وشدد بيسكوف على وجود تهديد مستمر من جانب سلطات كييف بتنفيذ استفزازات تستهدف مواقع البنية التحتية الحساسة.



وكان الكاردينال زوبي بحث مع يوري أوشاكوف إمكانية التفاوض بين أوكرانيا وروسيا حتى مع عدم إمكانية وقف الأعمال القتالية.



وقال رئيس الاتحاد العالمي للمؤمنين القدامى ليونيد سيفاستيانوف: "لقد جرى الحديث عن المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا، وتم تحديد المشاركين في المفاوضات من حيث المبدأ، ما يمكن أن يدفع إلى القول بأنها بدأت"، مشيرا إلى أن وساطة زوبي سوف تتواصل، وتتلخص في أن المفاوضات يتعين أن تستمر حتى مع عدم إمكانية وقف الأعمال القتالية.