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القومى لحقوق الإنسان: من أبرز منجزات ثورة 30 يونيو إطلاق برنامج حياة كريمة

الخميس، 29 يونيو 2023 08:50 م
القومى لحقوق الإنسان: من أبرز منجزات ثورة 30 يونيو إطلاق برنامج حياة كريمة عزت ابراهيم
كتب أحمد عرفة

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قال عزت إبراهيم المتحدث باسم المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن من أبرز مكتسبات ثورة 30 يونيو هو إطلاق برنامج حياة كريمة لتوفير حياة أفضل للفئات ألأكثر احتياجا في المجتمع وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإلغاء حالة الطوارئ التي ستزيد من تدفق الاستثمارات.

وأضاف المتحدث باسم المجلس القومى لحقوق الإنسان، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أنه من أبرز منجزات صورة 30 يونيو تمكين المرأة من المناصب القيادية، موضحا أن ثورة 30 يونيو  أن المصريين لا يمكن أن تخدعهم شعارات تجارة الدين ويعرفون جيدا قدر وطنهم ، وأن الدولة تستوعب الجميع ولا يمكن لجماعة أن تسطير عليه أو توظفه لصالحها.

ولفت عزت إبراهيم إلى أن ثورة 30 يونيو قدمت لنا دستور جديد يحترم حقوق المصريين وهناك تقدم كبير في الكثير من الملفات.


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