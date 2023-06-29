اليوم السابع
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الخميس، 29 يونيو 2023 01:11 م
أكرم القصاص
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الفلبين: إصابة 5 أشخاص فى انفجار بمطعم كورى

الخميس، 29 يونيو 2023 12:33 م
الفلبين: إصابة 5 أشخاص فى انفجار بمطعم كورى انفجار - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت السلطات الفلبينية إصابة 5 أشخاص على الأقل في انفجار ناجم عن تسرب للغاز بمطعم كوري يقع في مركز تجاري بمدينة كالابان في مقاطعة أورينتال ميندورو.

وذكرت قناة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية اليوم الخميس، أن الانفجار ألحق أضرارا بالمنشآت والمركبات المجاورة، فيما أوضح المسئولون أن الجرحى هم أربعة من موظفي المطعم وأحد أفراد طاقم التوصيل الذين كانوا يستعدون لافتتاح المطعم الواقع في الطابق الأرضي للمركز التجاري.

وقد هرعت فرق الاغاثة إلى موقع الحادث للمساعدة في جهود الإنقاذ.

 


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