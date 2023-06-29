العثور على جثة مجهولة الهوية داخل مسقى مائى جنوب بنى سويف

عثر الأهالي بقرية أقفهص التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف اليوم الخميس، على جثة داخل مسقى مائي بأحد الزراعات لشخص في العقد الرابع من العمر، وانتقلت قوة من رجال الشرطة إلى موقع البلاغ، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة لشخص يبلغ من العمر حوالي 40 عامًا ملقاة داخل مسقى مائي بأحد الزراعات بقرية أقفهص التابعة لمركز شرطة الفشن جنوب المحافظة.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف جثة لشخص مجهول الهوية يبلغ من العمر حوالي 40 عامًا إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزى، تحت تصرف جهات التحقيق.