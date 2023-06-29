اليوم السابع
Ads
الخميس، 29 يونيو 2023 04:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

العثور على جثة مجهولة الهوية داخل مسقى مائى جنوب بنى سويف

الخميس، 29 يونيو 2023 03:50 م
العثور على جثة مجهولة الهوية داخل مسقى مائى جنوب بنى سويف مديرية أمن بنى سويف -أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عثر الأهالي بقرية أقفهص التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف اليوم الخميس، على جثة داخل مسقى مائي بأحد الزراعات لشخص في العقد الرابع من العمر، وانتقلت قوة من رجال الشرطة إلى موقع البلاغ، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

 
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة لشخص يبلغ من العمر حوالي 40 عامًا ملقاة داخل مسقى مائي بأحد الزراعات بقرية أقفهص التابعة لمركز شرطة الفشن جنوب المحافظة.
 
ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف جثة لشخص مجهول الهوية يبلغ من العمر حوالي 40 عامًا إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزى، تحت تصرف جهات التحقيق.

 


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

جثة شاب

العثور على جثة ببنى سويف

جثة داخل مسقى مائى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة