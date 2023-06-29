العاهل البحريني والرئيس الروسي يبحثان هاتفيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية

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بحث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خلال اتصال هاتفي الأربعاء، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وتنميتها في كافة المجالات التي تعزز مصالحهما المشتركة.

وأكد الملك حمد - خلال الاتصال، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - دعم مملكة البحرين للإجراءات التي اتخذتها القيادة الروسية لحماية النظام الدستوري وحياة مواطنيها، وعلى أهمية الحفاظ على استقرار روسيا وأمن شعبها وسلامته.

من جانبه؛ أعرب الرئيس الروسي عن شكره وتقديره للملك حمد لما يوليه من حرص واهتمام على توثيق علاقات الصداقة والتعاون الوطيدة مع روسيا الاتحادية، كما هنأه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا له موفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها دوام الخير والتقدم والازدهار.