ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة (غرب) القول إنه "عند الساعة (45 : 6) الأربعاء - بالتوقيت المحلي - توقف أحد الأشخاص يستقل سيارة بالقرب من مبنى القنصلية الأمريكية بمحافظة جدة وترجل منها حاملاً سلاحاً نارياً في يده، فبادرت الجهات الأمنية المختصة بالتعامل معه وفق ما يقتضيه الموقف، ونتج عن تبادل النار مقتله".

وأضاف المتحدث أن أحد العاملين من الجنسية النيبالية في الحراسات الأمنية الخاصة بالقنصلية تعرض إلى إصابة؛ أدت إلى وفاته.

وأكد متحدث الشرطة أن تحقيقات أمنية تجرى الآن لمعرفة ملابسات الحادث.