"الدوما" الروسي يدين إهانة مشاعر المسلمين بإحراق نسخة من المصحف بالسويد

أ.ش.أ

أدان نواب مجلس الدوما الروسي "مجلس النواب" إهانة مشاعر المسلمين بإحراق نسخة من المصحف في السويد أمام مسجد ستوكهولم الرئيسي أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد مجلس الدوما في بيان بيانا اليوم الخميس، إدانته لهذا التصرف لإهانته مشاعر المسلمين.. ومن المتوقع أن يرسل البيان إلى الرئيس والحكومة في روسيا والأمم المتحدة ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي والجمعية البرلمانية الدولية للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، ومنظمة شنغهاي للتعاون والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وغيرها من المنظمات.

وكانت الشرطة السويدية قد سمحت بحرق المصحف الشريف أمام المسجد الرئيسي في ستوكهولم يوم أمس الأربعاء أول أيام عيد الأضحى.. وقال رئيس الوزراء السويدي أولف يالمار كرسيترسون "إن قرار الشرطة قانوني إلا أنه غير مناسب".

وكان سويدي متطرف قام تحت حماية السلطات السويدية بحرق المصحف الشريف بعد أن مزق صفحات منه ووضع دهن ولحم الخنزير على صفحات المصحف.