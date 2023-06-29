الداخلية تتيح خدمات أون لاين للمواطنين خلال العيد

كتب محمود عبد الراضي

تحرص وزارة الداخلية على راحة المواطنين، من خلال إتاحة العديد من الخدمات أون لاين في العيد، خاصة خدمات تصاريح العمل، حيث تسعى وزارة الداخلية للرقمنة مع الجمهورية الجديدة، بما يتيح للمواطنين الحصول على الأوراق والوثائق من المواقع الشرطية الخدمية بسهولة ويسر اون لاين، دون أن يتكبدوا عناء التوجه لهذه المباني.

وتشمل بنود خطط التأمين، الانتشار الأمني المكثف لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة ، لاسيما خلال فترة العيد والمتابعة والتصدي بمنتهى الحسم لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن الذى تنعم به البلاد، ومواصلة الجهود الأمنية لضبط حركة الأسواق وتكثيف الحملات التموينية لضبط جرائم الغش التجاري والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع وإحكام الرقابة على الأسواق، ورصد حركة تداول السلع.

وجاء بخطط التأمين على التواجد الأمني الميداني الفعال لكافة المستويات الإشرافية والقيادية ، لمتابعة سير الأداء الأمني وتنفيذ الخطط الأمنية وتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق السريعة والمحاور وضبط المخالفات، واستمرار تفعيل غرف العمليات للتعامل مع أى طارئ، ومواصلة الجهود فى شتى مجالات العمل الأمنى للحفاظ على ما تحقق من نجاحات.