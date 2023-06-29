الخارجية التشيكية: روسيا تمثل تهديدا عسكريا مباشرا للبلاد

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الخارجية التشيكية، إن روسيا تمثل تهديدا عسكريا مباشرا للبلاد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق، امتنع المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف عن تحديد مصير الجنرال سيرجي سوروفيكين، نائب قائد العمليات العسكرية في أوكرانيا.

ووصف بيسكوف، اليوم الخميس، التقارير المتعلقة بمعرفة سوروفكين المزعومة بالتحضير للتمرد، بأنها تكهنات.

وردا على سؤال عما إذا كان يمكنه التعليق على المعلومات التي تفيد بأن سوروفكين قد تم استبعاده، قال بيسكوف: "لا ، للأسف لا، أوصي بالاتصال بوزارة الدفاع، فهذا من اختصاص الوزارة".