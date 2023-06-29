الجيش الروسى: المدفعية الروسية تدمر معاقل محصنة للقوات الأوكرانية

وأضاف المسئول بالجيش الروسي - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الفضائية اليوم الخميس - "دمرت مدفعية مجموعة جنوب بالجيش الروسي، معاقل محصنة تابعة للواء الاقتحام المستقل الأوكراني الثالث بالقرب من قرية كالينوفكا، واللواء الآلي رقم 110 بالقوات الأوكرانية في أفدييفكا".

وتابع "خلال تبادل القصف المدفعي على مارينكا، دمر رجال مدفعية المجموعة، 3 طواقم لمدافع هاون معادية".