اليوم السابع
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التعليم العالى: إطلاق أسبوع شباب الجامعات بـ"حلوان" سبتمبر المقبل

الخميس، 29 يونيو 2023 02:00 ص
التعليم العالى: إطلاق أسبوع شباب الجامعات بـ"حلوان" سبتمبر المقبل الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية
كتب محمد صبحى

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كشف الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية، عن تفاصيل واستعدادات الجامعات للأنشطة خلال الإجازة الصيفية وإجازة نهاية العام الدراسى، موضحا أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم والبحث العلمى، تم وضع خريطة كاملة للأنشطة الطلابية تضمن تنظيم معسكرات ورحلات للمشروعات القومية إضافة إلى مسابقات بين الطلاب داخل الجامعة الواحدة وتمتد على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا .
 
وقال الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع " إن الأنشطة الطلابية خلال إجازة نهاية العام الجامعى 2022/2023 تتضمن تنظيم معسكر باجوش فى اسكندرية خلال شهر يوليو المقبل بمشاركة رؤساء ونواب الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعات، بالإضافة إلى تنظيم معسكرات ورحلات وزيارات بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد.
 
وأضاف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية، أنه سيتم إطلاق أسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية  فى سبتمبر المقبل فى نسخته  الثالث عشر والذي يهدف لتوفير بيئة مشجعة ومليئة بالأنشطة الطلابية المثرية والذى من المقرر أن تستضيفه هذا العام جامعة حلوان، إذ من المقرر أن يشهد تسابق بين الجامعات فى كل الأنشطة الثقافية والاجتماعية والفنية ومسابقات رياضية والألعاب الفردية والجماعية.
 

الإجازة الصيفية

الأنشطة الطلابية

شباب الجامعات

المعاهد المصرية



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