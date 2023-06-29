وشدد "العسومي"، في بيان، على رفض البرلمان العربي التام لهذه الحادثة البشعة التي تعد عملا تحريضيا من شأنه تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم واستفزازهم، منددا بما دأبت عليه السلطات السويدية من عمل بغيض ينتهك كل القيم ويحض على الكراهية، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للتدخل والتحرك السريع لوقف مثل هذه الإساءات المتكررة والمرفوضة للإسلام والمسلمين.

وأكد "العسومي" موقف البرلمان العربي الثابت والداعي إلى أهمية نشر قيم التسامح والتعايش السلمي بين الأديان واحترام الرموز والمقدسات ونبذ الكراهية والتطرف .