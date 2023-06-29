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الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قرية فلسطينية جنوب نابلس ويعتقل مواطنين

الخميس، 29 يونيو 2023 05:07 م
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قرية فلسطينية جنوب نابلس ويعتقل مواطنين الاحتلال الإسرائيلي
وكالات

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، مواطنين عقب اقتحامها قرية عوريف جنوب نابلس، ومحاصرتها منزلا فيها.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن خالد صباح ونجله سامر، بعد محاصرة منزل العائلة لنحو خمس ساعات.

وكانت قوات الاحتلال قد دفعت بتعزيزات عسكرية إلى محيط المنزل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، إذ أطلقت تلك القوات الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدة مواطنين بالاختناق.

واستهدفت قوات الاحتلال طاقم تلفزيون فلسطين بقنابل الغاز السام، خلال تغطيته الأحداث في القرية.

 

الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين

نابلس

اقتحام قرية جنوب نابلس



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