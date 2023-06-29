الأوقاف تقرر رفع جوائز الناشئة تحت 12 سنة بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم لمليون جنيه

كتب محمود راغب

أعلنت وزارة الأوقاف، إنه فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالنشء وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم تقرر رفع جوائز فرع الناشئة تحت 12 سنة بالمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم إلى مليون جنيه.

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أن الزيادة المقررة جاءت على النحو التالي :

الجائزة الأولى : 300 ألف جنيه.

الجائزة الثانية : 250 ألف جنيه.

الجائزة الثالثة : 200 ألف جنيه.

الجائزة الرابعة : 150 ألف جنيه.

الجائزة الخامسة : 100 ألف جنيه.

كانت قد نشرت وزارة الأوقاف عددًا من الإنجازات خلال العام المالي 2022/ 2023م ، في الفترة من 1 يوليو 2022م حتى 30 يونيه 2023م من أهمها تم تحسين الأحوال المالية للأئمة خلال العام المالي 2022 / 2023م بزيادة قدرها (400) جنيه شهريًّا في بدل صعود المنبر من 1/ 3/ 2023م، فضلًا عن العلاوة المقررة لجميع موظفي الدولة من 1/ 4/ 2023، كما تم تحسين الأحوال المالية لخطباء المكافأة على بند التحسين، وذلك فضلًا عن الزيادة التي تم إقرارها لهم وتطبق من 1/ 7/ 2023