اعترافات لصوص سرقوا تاجر عملة فى الخليفة: استدرجنا الضحية عبر تطبيق واتس اب

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، أن الـ 10 أشخاص، المتهمين بسرقة تاجر عملة في منطقة الخليفة، اعترفوا بارتكابهم الواقعة، لافتين إلى أنهم كونوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص نشاطه في النصب على المواطنين، وأكدوا أنهم استدرجوا الضحية عبر تطبيق "واتس أب" لاستبدال مبلغ مالى للعملة الأجنبية، ولدى وصوله للمكان المُتفق عليه فوجئ بشخصين مجهولين قاما بفتح أبواب السيارة قيادته ، واستولوا منه على حقيبة تحـــوى على المبلغ المالى المُشار إليه ولاذا بالفــــرار .

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة الخليفة، بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

نجحت الداخلية في ضبط مرتكبى واقعة سرقة أحد الأشخاص بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون) بتعرضه لواقعة سرقة مبلغ مالى من قبل شخصين حال تواجدهما بدائرة القسم، حيث أقر بسابقة تعرفه على مجموعة من الأشخاص من خلال إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (10أشخاص - "ثلاثة منهم يحملون جنسية إحدى الدول").

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (3 أسلحة بيضاء – 2 مركبة "توك توك" – طبنجة صوت)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام المضبوطات بحيازتهم ، وتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المواطنين راغبي استبدال العملات المالية المحلية للعملات الأجنبية على النحو المشار إليه، كما تم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية ، وباستدعاء المبلغ اتهمهم بالسرقة .