اليوم السابع
Ads
الخميس، 29 يونيو 2023 10:40 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

استقبال الحجاج القادمين لأداء طواف الإفاضة بالحلوى والورود

الخميس، 29 يونيو 2023 09:35 ص
استقبال الحجاج القادمين لأداء طواف الإفاضة بالحلوى والورود الحج
مكة المكرمة - محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
محمود-عبد-الراضى
 
استقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بوكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية، الحجاج وأطفالهم القادمين إلى المسجد الحرام بالورد والحلوى والهدايا والتعريف على الخدمات المقدمة لهم في المسجد الحرام وإثراء تجربتهم وذلك ضمن حملة الرئاسة " خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا " في عامها الحادي عشر " تحت شعار " من الوصول إلى الحصول ".
 
 وأكد الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية والإنسانية عمر بن سليمان المحمادي استعداد الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية تقديم أفضل وأرقى الخدمات الاجتماعية والإنسانية وإرشاد وتوعية قاصدي المسجد الحرام بالمواقع المكانية داخل المسجد الحرام وساحاته وتوزيع الهدايا التذكارية والورود والحلوى، مضيفًا أن الاحتفاء بأطفال الحجاج والتنسيق مع الجهات المعنية للتكامل والتعاون المشترك والإدارات بالمسجد الحرام، بمختلف المجالات الاجتماعية وتحقيق أعلى معايير الجودة والتميز وفق رؤية الرئاسة التطويرية (2024) في إثراء تجربة ضيف الرحمن، المنبثقة من رؤية المملكة (2030) في خدمة ضيوف الرحمن وبذل المزيد من الجهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتذليل كافة العقبات التي تواجه قاصدي المسجد الحرام.

الحج

حج 2023

شرح مناسك الحج بطريقة مبسطة

مناسك الحج بالترتيب

أخبار الحج

تكاليف الحج

مناسك الحج

وقفة عرفات

متى وقفة عرفات

موعد عيد الأضحى

عيد الأضحى

موعد وقفة عرفات

متى يبدأ الحج ومتى ينتهي

متى يبدأ الحج ومتى ينتهي 2023

حكم الحج من القرآن

شروط الحج للمرأة

سعر الحج من مصر للسعوديه

أسعار الحج من مصر 2023

اليوم السابع بلس

حج

حج القرعة

موسم الحج

الحجاج

اخبار الحج

ضيوف الرحمن

مكة المدينة المنورة

المسجد النبوى

زمزم

ماء زمزم

فوائد ماء زمزم

الكعبة المشرفة

ملابس الإحرام

ملابس الاحرام

محظورات الحج

جبل عرفات

الصفا والمروة

تفويج الحجاج

رمى الجمرات

منى

يوم التروية

جمرة العقبة

المزدلفة

ذبح الهدى

طواف الوداع

السعي

الطواف



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة