استقالة زعيم حزب "سيريزا" اليوناني من منصبه بعد هزيمة ساحقة في الانتخابات

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أعلن زعيم حزب "سيريزا" اليساري اليوناني المعارض أليكسيس تسيبراس، اليوم /الخميس/، أنه قدم استقالته من قيادة الحزب بعد أن تعرض حزبه لهزيمة ساحقة في الانتخابات التي أجريت الشهرين الماضيين.



وقال تسيبراس - في تصريح متلفز - إنه "على الحزب أن يتخذ قرارات صعبة وشجاعة، مدعوة لخدمة رؤية جديدة. من الواضح أن هذا يثير قلقي أيضا، لذلك قررت أن اقترح انتخاب قيادة جديدة من جانب أعضاء الحزب، على النحو المنصوص عليه في تشريعات الحزب، بالطبع لن أكون مرشحا. إنني لا أخفي حقيقة أن هذا قرار مؤلم".



وفي وقت سابق اليوم ، ترأس تسيبراس اللجنة التنفيذية للحزب التي اجتمعت لمناقشة مستقبل "سيريزا"، بحسب صحيفة كاثمريني اليونانية.



وفاز المحافظون بنسبة 40.56 في المائة و158 مقعدا في البرلمان في 25 يونيو الجاري، متقدمين على سيريزا، الذي حصل على 17.84 في المائة و47 مقعدا، وهو عدد أقل مقارنة بانتخابات 21 مايو.



وشغل تسيبراس، البالغ من العمر 48 عاما، منصب رئيس الوزراء في اليونان من عام 2015 إلى عام 2019 - وهي من بين السنوات الأكثر اضطرابا في الأزمة المالية في اليونان.