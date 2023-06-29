اليوم السابع
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الخميس، 29 يونيو 2023 12:44 م
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احترام حقوق الإنسان.. الهجرة والجوازات تسهل على أصحاب الحالات الإنسانية

الخميس، 29 يونيو 2023 12:09 م
احترام حقوق الإنسان.. الهجرة والجوازات تسهل على أصحاب الحالات الإنسانية الهجرة والجوزات
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال رصد الحالات الانسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم.

           

فيما قامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

 

وتؤكد الوزارة على مواصلة إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين فى إستخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية.. كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.


الهجرة والجوازات

حقوق الانسان

الحالات الإنسانية

حملة مكبرة



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